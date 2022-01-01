В Одессе водителю автобуса стало плохо за рулем – он протаранил четыре автомобиля и магазин Harley-Davidson

В Одессе 19 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и четырех автомобилей. Водитель автобуса, которому стало плохо за рулем, умер в «скорой».

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

По свидетельствам напарника водителя автобуса, его 58-летнему коллеге, находившемуся за рулем, около 09:30 стало плохо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу улицы Розумовской, где столкнулось с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo и въехало в здание.

Водитель автобуса скончался в карете скорой медицинской помощи.

Также в медицинское учреждение с разными травмами доставили 47-летнего водителя Chevrolet Aveo. Остальные водители и их пассажиры в аварии не пострадали.

Полицией решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Для установления причины аварии в рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз.

Напомним, как в Одесской области водитель рейсового автобуса выехал на «встречку» и столкнулся с BMW – пострадали пятеро человек.