На Николаевщине новая волна коронавируса ожидается в конце января, пик припадет на середину февраля

Заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров сообщил, что в области ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19, а пик роста будет наблюдаться в середине февраля.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Суспільне. Миколаїв», сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

- Сегодня мир переживает подготовку, а в некоторых случаях уже и новую волну вируса COVID-19 с новыми штаммами и проблемами. По разным прогнозам эта волна понемногу начинается и в Украине. Как прогнозируют ученые, в конце января и в феврале мы получим очень серьезную волну, которая будет с каждым днем ​​увеличиваться и уже к 10-20 февраля у нас будет неутешительная картина роста заболеваемости, - сказал он.

По словам Гранатурова, на рост заболеваемости повлияли новогодние праздники, когда люди не придерживались рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса. Также на динамику заболеваемости повлияло открытие учебных заведений после длительных каникул.

- Нужно понимать, что при очень большом росте заболеваемости нам крайне необходимо, чтобы все карантинные ограничения, которые будут в той или иной зоне, выполнялись. Потому что медицинская система может и не выдержать такой нагрузки, и люди не смогут получить качественную медицинскую помощь, – сказал он.

- У нас есть 18 «ковидных» больниц, из них больницы первой волны работают всегда, а больницы второй открывают койко-места в зависимости от того, какие сейчас ситуации связаны с пандемией. Когда было много заболевших, мы разворачивали где-то 2600 койко-мест, практически можно развернуть и больше. Например, в КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр» теоретически можно развернуть до 600 койко-мест, но сейчас там их 350, и 250 из них оборудованы современной подачей кислорода, – говорит Гранатуров.

По его словам, кроме количества коек, не менее важно оснащение учреждений здравоохранения.

- За этот короткий период ослабления мы смогли установить необходимое современное кислородное оборудование в 13 больницах. К тому же, сейчас ожидаем еще пять кислородных станций, и сможем обустроить другие больницы. Потому что без современного оборудования медицинские заведения не смогут предоставить качественную помощь, – подчеркнул он.

Напомним, ранее больницы Николаевской области ждали подписания договоров с НСЗУ, а в ОГА пообещали помочь, если денег не хватит на повышенные зарплаты.