На Николаевщине полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку

В Первомайском районе полиция устанавливает местонахождение 62-летней Тамары Каримовой.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Вчера, 18 января, в Первомайский районный отдел полиции обратилась дочь женщины и сообщила, что её мать 6 января ушла из дома в селе Романова Балка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид около 65 лет, рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза светлые. Одета в розовое пальто, брюки темно-серого цвета, черный свитер, шапку темно-бордового цвета, белый шарф, сапожки белого цвета со вставками из меха. Особые приметы: хромает на правую ногу.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам 068-314-2949, 093-631-8450, 099-136-2734, 102.