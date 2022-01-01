СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали еще 18,5 тысяч новых случаев COVID-19

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20.01.2022 08:14

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:14 За сутки 19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 492), сообщили в Минздраве.

74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу – 14 927 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 151 человек; летальных исходов – 131; выздоровели – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 799 382 человека; выздоровели – 3 571 782 человека; летальных исходов – 98 843; проведено ПЦР-тестов – 17 332 435.

С начала вакцинальной кампании привито 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3799382

18479

98843

131

3571782

4446

128757

338,1

м. Київ

348905

1409

8401

12

329278

751

11226

378,6

Вінницька

118636

965

3269

6

109400

249

5967

387,6

Волинська

105598

293

2227

1

101479

14

1892

183,7

Дніпропетровська

246392

455

9070

12

233659

177

3663

115,8

Донецька

172138

556

5248

5

164135

256

2755

146,7

Житомирська

144464

820

3315

4

137334

100

3815

317,0

Закарпатська

91563

482

2500

5

84384

118

4679

373,5

Запорізька

184494

230

5447

5

177344

41

1703

101,4

Івано-Франківська

139287

2777

3177

5

123099

492

13011

952,9

Київська

190606

534

4792

2

180920

201

4894

274,7

Кіровоградська

34305

96

1612

8

31053

100

1640

176,7

Луганська

61410

237

2247

2

57562

32

1601

238,1

Львівська

231004

1440

6122

3

212943

65

11939

476,3

Миколаївська

117672

216

3363

5

112245

90

2064

185,0

Одеська

246229

944

5670

7

231524

161

9035

380,6

Полтавська

145752

679

3905

9

137351

348

4496

325,5

Рівненська

131559

669

2331

2

125852

191

3376

293,2

Сумська

137673

1137

2925

2

128339

191

6409

602,9

Тернопільська

113024

1145

2188

6

105804

166

5032

485,8

Харківська

251750

931

6516

16

234466

146

10768

406,4

Херсонська

80546

191

2732

2

75955

43

1859

181,6

Хмельницька

151932

768

3435

3

142973

178

5524

441,6

Черкаська

132563

405

2735

5

125882

183

3946

332,5

Чернівецька

124255

694

3069

1

116399

73

4787

532,0

Чернігівська

97625

406

2547

3

92402

80

2676

271,3
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