СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали еще 18,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:14 За сутки 19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 492), сообщили в Минздраве.
74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу – 14 927 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 151 человек; летальных исходов – 131; выздоровели – 4 446 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 799 382 человека; выздоровели – 3 571 782 человека; летальных исходов – 98 843; проведено ПЦР-тестов – 17 332 435.
С начала вакцинальной кампании привито 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3799382
|
18479
|
98843
|
131
|
3571782
|
4446
|
128757
|
338,1
|
м. Київ
|
348905
|
1409
|
8401
|
12
|
329278
|
751
|
11226
|
378,6
|
Вінницька
|
118636
|
965
|
3269
|
6
|
109400
|
249
|
5967
|
387,6
|
Волинська
|
105598
|
293
|
2227
|
1
|
101479
|
14
|
1892
|
183,7
|
Дніпропетровська
|
246392
|
455
|
9070
|
12
|
233659
|
177
|
3663
|
115,8
|
Донецька
|
172138
|
556
|
5248
|
5
|
164135
|
256
|
2755
|
146,7
|
Житомирська
|
144464
|
820
|
3315
|
4
|
137334
|
100
|
3815
|
317,0
|
Закарпатська
|
91563
|
482
|
2500
|
5
|
84384
|
118
|
4679
|
373,5
|
Запорізька
|
184494
|
230
|
5447
|
5
|
177344
|
41
|
1703
|
101,4
|
Івано-Франківська
|
139287
|
2777
|
3177
|
5
|
123099
|
492
|
13011
|
952,9
|
Київська
|
190606
|
534
|
4792
|
2
|
180920
|
201
|
4894
|
274,7
|
Кіровоградська
|
34305
|
96
|
1612
|
8
|
31053
|
100
|
1640
|
176,7
|
Луганська
|
61410
|
237
|
2247
|
2
|
57562
|
32
|
1601
|
238,1
|
Львівська
|
231004
|
1440
|
6122
|
3
|
212943
|
65
|
11939
|
476,3
|
Миколаївська
|
117672
|
216
|
3363
|
5
|
112245
|
90
|
2064
|
185,0
|
Одеська
|
246229
|
944
|
5670
|
7
|
231524
|
161
|
9035
|
380,6
|
Полтавська
|
145752
|
679
|
3905
|
9
|
137351
|
348
|
4496
|
325,5
|
Рівненська
|
131559
|
669
|
2331
|
2
|
125852
|
191
|
3376
|
293,2
|
Сумська
|
137673
|
1137
|
2925
|
2
|
128339
|
191
|
6409
|
602,9
|
Тернопільська
|
113024
|
1145
|
2188
|
6
|
105804
|
166
|
5032
|
485,8
|
Харківська
|
251750
|
931
|
6516
|
16
|
234466
|
146
|
10768
|
406,4
|
Херсонська
|
80546
|
191
|
2732
|
2
|
75955
|
43
|
1859
|
181,6
|
Хмельницька
|
151932
|
768
|
3435
|
3
|
142973
|
178
|
5524
|
441,6
|
Черкаська
|
132563
|
405
|
2735
|
5
|
125882
|
183
|
3946
|
332,5
|
Чернівецька
|
124255
|
694
|
3069
|
1
|
116399
|
73
|
4787
|
532,0
|
Чернігівська
|
97625
|
406
|
2547
|
3
|
92402
|
80
|
2676
|
271,3