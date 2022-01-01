СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали еще 18,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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08:14 За сутки 19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 492), сообщили в Минздраве.

74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу – 14 927 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 151 человек; летальных исходов – 131; выздоровели – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 799 382 человека; выздоровели – 3 571 782 человека; летальных исходов – 98 843; проведено ПЦР-тестов – 17 332 435.

С начала вакцинальной кампании привито 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: