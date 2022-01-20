За сутки в Николаевской области выявили 216 новых случаев COVID-19, умерли пятеро больных

На 20 января в Николаевской области выявлено 216 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 20 января из всех 117 672 (+216) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 69 628 (+134); – Первомайск – 6 903 (+14); – Южноукраинск – 3 767 (+2); – Вознесенск – 2 660 (+3); – Очаков – 1 910 (+16);, – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 043 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 90, всего – 112 245.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 363, в сутки – 5.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 20 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 396 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 19 больных; - городская больница №3 Николаева – 74 больных и 10 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 36 больных и 5 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 19 больных и 23 человека с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 29 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 26 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 8 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 22 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 13 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 7 больных и 10 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 6 больных; - Новобугская центральная районная больница – 17 больных и 6 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 27 больных и 1 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 1 больной; - городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 24 человека с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 6 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 20 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 167,18 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,33% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 748,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 30,02 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 13,11% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +3,4% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 20 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,35%.