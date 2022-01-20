За сутки в Николаевской области выявили 216 новых случаев COVID-19, умерли пятеро больных

На 20 января в Николаевской области выявлено 216 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 20 января из всех 117 672 (+216) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 69 628 (+134);
– Первомайск – 6 903 (+14);
– Южноукраинск – 3 767 (+2);
– Вознесенск – 2 660 (+3);
– Очаков – 1 910 (+16);,
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 043 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 90, всего – 112 245.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 363, в сутки – 5.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 20 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 396 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 19 больных;
- городская больница №3 Николаева – 74 больных и 10 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 36 больных и 5 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 19 больных и 23 человека с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 29 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 26 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 8 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 22 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 13 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 7 больных и 10 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 6 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 17 больных и 6 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 27 больных и 1 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 1 больной;
- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 24 человека с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 6 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 20 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 167,18 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,33% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 748,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 30,02 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 13,11% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +3,4% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 20 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,35%.