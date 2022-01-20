Выявленный штамм не меняет сути лечения: На Николаевщине официально случаи инфицирования «Омикроном» пока не зарегистрировали

В Николаевской области пока не выявили официально инициированных коронавирусным штаммом «Омикрон». При этом оказалось, что в предыдущую волну заражений, которая припадала на ноябрь прошлого года, в 90% случаев у больных была «Дельта».

Об этом стало известно 20 января во время брифинга на тему: «о состоянии готовности медицинской системы к COVID-19», передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Я отвечу так: есть, но об этом пока никто не знает...Подтвержденного официального случая (штамма «Омикрон», - ПН) в Николаеве пока нет ни одного, — заявил заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

Кроме того известно, что один из жителей Николаевщины контактировал с больным, у которого в последствии выявили «Омикрон», но его случай не подтвердился.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко отметил, что штамм вируса, которым заболел больной, в частности «Дельтой» или «Омикроном», не меняет сути лечения инфицированного.

— Это тонкости, которые нужны для изучения циркуляции прогноза. Для лечения больного главное – своевременное лабораторное обследование, клиническая диагностика и систематическое лечение…Определенную сумму находок (положительных тестов, - ПН) мы отправляем на изучение циркуляции, — рассказал он.

Также Клочко добавил, что минувшая волна коронавируса почти полностью состояла из больных «Дельтой».

— Пока у нас нет «Омикрона», но по «Дельте» хочу сказать, что в предыдущую волну в 90% случаев был этот штамм. Именно «Дельта» формировала предыдущую волну. Сейчас, возможно, это будет «Омикрон», — отметил санврач.

Гранатуров призвал жителей Николаевской области к вакцинации, подчеркивая, что, если человек все же заболел, то намного легче перенесет инфекцию.