Во Львове водитель «маршрутки» из-за разговора по телефону врезался в машины на светофоре

Во Львове 19 января водитель маршрутного такси врезался в два автомобиля, остановившихся перед светофором.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

ДТП обошлось без пострадавших. На видео показано, что после остановки водитель бросает «из рук что-то очень похожее на мобильный телефон». Патрульные считают, что к аварии привело то, что водитель говорил по телефону во время движения. Мужчина объяснил, что он вовремя начал тормозить, но его занесло на дороге.

Напомним, ранее в Николаеве «дрифтер» на Mustang, который уже попадался полиции, «снес» дорожный знак.