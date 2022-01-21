На черкасском предприятии погибли двое работников, их тела обнаружили в холодильной камере

В селе Боровица Черкасского района на предприятии «Маис» погибли двое работников.
Об этом сообщили в управлении Гоструда в Черкасской области.
Подробные обстоятельства случившегося не сообщаются. Тела погибших нашли в холодильной камере (вероятно речь идет о специальной комнате).
«По информации работодателя, электрика и охранника предприятия обнаружили в холодильной камере без признаков жизни», - отмечено в сообщении.
Трагедию расследует специальная комиссия. Предприятие «Маис» занимается выращиванием зерновых и технических культур. Компанией владеют экс-нардеп Сергей Терещук («За єдину Україну!», «Блок Литвина») и Марина Чередниченко.
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