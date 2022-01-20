В Чехии на трассе из-за гололеда произошла масштабная авария с 38 автомобилями

В Чехии произошло ДТП с почти 40 автомобилями, движение по трассе заблокировано уже несколько часов.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает IDNES.

Авария произошла около 11 утра на 33 километре трассы D5 в направлении Праги, возле города Жебрак. Пострадавшие машины разбросаны вдоль участка длиной около 150 метров.

Сначала поступили сообщения о 10 пострадавших фурах и 15 легковых авто, впоследствии уточнили, что это 14 фур и 24 легковых автомобиля.

В результате ДТП получили травмы шесть человек. Из них большинству оказали первую помощь на месте, двоих с травмами умеренной тяжести эвакуировали в Прагу вертолетами.

На место был направлен специальный автобус для обогрева и эвакуации водителей пострадавших автомобилей.

Подробные обстоятельства масштабной аварии еще выясняются. По словам пресс-секретаря полиции, вероятно, ключевой причиной стал гололед.

Пока неизвестно, когда этот участок дороги снова откроют для движения.

Напомним, как в США на обледенелой трассе столкнулись 133 авто, в результате чего шесть человек погибли, еще 70 пострадали.