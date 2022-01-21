СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровело в четыре раз меньше

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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8:23 За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 20 156 человек. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве, сообщили в Минздраве. Минздрава.

В Украине госпитализировали - 2 226 человек; летальных исходов - 150; выздоровели - 4 486 человек. Протестировали методом ПЦР - 57 396 человек, методом ИФА - 6577, экспресс-тестами - 45 589.