В Николаевской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом – за сутки выявили 304 случая

По состоянию на 21 января в Николаевской области выявлено 304 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 21 января из всех 117 976 (+304) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 69 768 (+140);
– Первомайск – 6 945 (+42);
– Южноукраинск – 3 779 (+12);
– Вознесенск – 2663 (+3);
– Очаков – 1 926 (+16);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 047 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 239, всего – 112 484.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3368, в сутки – 5.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 21 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 363 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 18 больных;
- городская больница №3 Николаева – 74 больных и 7 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 43 больных и 1 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 19 больных и 19 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 22 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 27 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 6 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 20 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 12 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 3 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 6 больных и 7 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 5 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 13 больных и 5 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 32 больных;
- Снигиревская городская больница – 2 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 1 больной и 13 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 5 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 21 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 180,22 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 21,42% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 771,33 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 31,59 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 14,02% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +11,44% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 21 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 21,40%.