В Николаевской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом – за сутки выявили 304 случая

По состоянию на 21 января в Николаевской области выявлено 304 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 21 января из всех 117 976 (+304) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 69 768 (+140);

– Первомайск – 6 945 (+42);

– Южноукраинск – 3 779 (+12);

– Вознесенск – 2663 (+3);

– Очаков – 1 926 (+16);

– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 047 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 239, всего – 112 484.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3368, в сутки – 5.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 21 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 363 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 18 больных; - городская больница №3 Николаева – 74 больных и 7 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 43 больных и 1 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 19 больных и 19 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 22 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 27 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 6 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 20 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 12 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 3 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 6 больных и 7 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 5 больных; - Новобугская центральная районная больница – 13 больных и 5 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 32 больных; - Снигиревская городская больница – 2 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 1 больной и 13 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 5 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 21 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 180,22 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 21,42% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 771,33 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 31,59 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 14,02% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +11,44% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 21 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 21,40%.