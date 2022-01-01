В Николаеве сообщили о «заминировании» здания мэрии

В Николаеве, в пятницу, 21 января, поступило сообщение от неизвестного о якобы заминировании здания городского совета, а также гимназии №41.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В связи с инцидентом всех посетителей и чиновников мэрии эвакуировали.

Сейчас по адресам направлены оперативные службы: полицейские, сотрудники ГСЧС, взрывотехники, кинологи, медики.

Проводится обследование зданий и близлежащих территорий на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Отметим, что о якобы минировании мэрии в последний раз сообщали несколько дней назад, 18 января.

Как известно, уже в течение нескольких дней подряд поступают сообщения о «заминированиях» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось о том, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о минировании гимназии № 31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии № 31, и если ему не выплатят три миллиона рублей, то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения - сообщение о заминировании оказалось ложным. Последующие дни также поступали подобные сообщения, которые в итоге не подтверждались.

В Николаеве ряд школ решили с 18 января перейти на дистанционную форму обучения в связи с участившимися сообщениями о заминировании учреждений.