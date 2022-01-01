В Николаеве ночью горел частный дом – в комнате нашли тело мужчины

В Николаеве ночью 21 января при ликвидации пожара в частном доме выявили тело мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на Богоявленском проспекте поступило в Службу спасения в 03:42. На место прибыли дежурные караулы 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

В помещении горели матрас и бытовые вещи, из-за чего образовалось плотное задымление.

Во время разведки пожарные обнаружили в комнате тело погибшего мужчины 1968 года рождения.

В 03:56 пожар локализован и в 04:03 ликвидирован на площади семь квадратных метров, его причина устанавливается.

От ГСЧС привлекались три единицы техники и 12 спасателей, дополнительно работали сотрудники полиции, аварийная бригада «Николаевоблэнерго», бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, как николаевские спасатели вынесли из горящей квартиры пенсионера – его забрала «скорая» с ожогами и отравлением.