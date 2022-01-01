В Кривом Рогу зафиксировали землетрясение

Утром в пятницу, 21 января, в Днепропетровской области, возле Кривогго Рога произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,3.

Об это сообщается на официальном сайте Главного центра специального контроля.

Землетрясение зарегистрировали в 6:17 утра по киевскому времени. Его эпицентр находился на территории в районе Кривого Рога на глубине пяти километров.

По классификации землетрясение относится к ощутимым. Его можно почувствовать в помещении, а на улице – только при благоприятных условиях.

На карте Днепропетровской области красной точной выделен эпицентр землетрясения.

В ведомстве также отметили, что ранее в области наблюдались более серьезные землетрясения:

«На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 и 23 июня 2013 с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла, в результате которого часть Великой Китайской стены была разрушена.