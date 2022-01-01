На стыке Николаевской и Одесской областей рассматривают вариант строительство космодрома

На юге Украины, а именно на стыке Одесской и Николаевской области, нашли территорию под строительство космодрома.

Об этом стало известно 20 января в ходе брифинга участников конференции региональных инновационно-космических кластеров Украины, состоявшейся в Одессе.

В частности, как сообщил начальник Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, необходимая территория имеется на берегу Черного моря, на стыке Одесской и Николаевской областей. По его словам, с этой площадки можно производить запуск ракеты с наклоном 70-80 градусов в сторону Турции.

В таком случае, предполагается, что первая ступень ракеты-носителя может упасть в Черное море.

Присяжный отметил, что перед принятием решения о сооружении стратегического объекта на юге Украины необходимо будет провести соответствующие согласования с Турцией, над которой может пролетать вторая ступень. Суть в том, по словам специалиста, что есть риск ее падения на территории этой страны.

Напомним, как компания SpaceX успешно запустила в космос украинский спутник «Сич».