Николаевская полиция нашла в Киеве исчезнувшего студента-иностранца

Пропавшего в Николаеве иностранного студента оперативники полиции нашли в столице.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

О том, что 28-летнего гражданина Индии, который учится в одном из вузов Николаева, разыскивают родители, полицию известило Министерство иностранных дел. С 23 декабря родные потеряли связь с сыном и не знали, где он находится и что с ним.

Во время розыскных мероприятий оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с николаевскими полицейскими управления уголовного розыска и отделения полиции №1 выяснили, что студент потерял телефон и вынужден был сменить номер. В настоящее время он находится у своего товарища в столице.

Помогал сотрудникам полиции в поисках преподаватель университета, в котором учится иностранец.

После установления места нахождения иностранного студента правоохранители организовали ему видеозвонок с родителями.

Напомним, что полиция продолжает разыскивать студента николаевской «могилянки», который пропал 8 июня.