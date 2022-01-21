В Ивано-Франковской области директор лесхоза сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП

В Ивано-Франковской области мужчина сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места аварии, пострадавшая девочка скончалась в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

«20 января в 18:30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в селе Лоево Надворнянщины. После ДТП водитель покинул травмированную девочку на дороге и скрылся, пытаясь избежать ответственности. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она через несколько часов скончалась. Полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мерам по установлению местонахождения водителя», - говорится в сообщении.

Менее чем через два часа, в результате первоочередных следственных мероприятий, правоохранители установили и разыскали 40-летнего водителя, жителя Яремче. Установлено, что мужчина – руководитель одного из госпредприятий, ДТП он совершил на служебном автомобиле.

Транспортное средство с механическими повреждениями, характерными для ДТП, изъято. В медицинском учреждении у водителя отобраны биологические образцы для проверки алкогольного или наркотического опьянения. В дальнейшем полицейские передали водителя сотрудникам Государственного бюро расследования. По факту аварии уголовное производство расследуется ГБР.

В полиции обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД, а в случае совершения аварии – не покидать место происшествия, «ведь своевременно предоставленная медицинская помощь и своевременное сообщение медиков могут спасти жизнь человека».

По информации издания «Курс» за рулем находился директор ГП «Надворнянское лесное хозяйство» Василий Павлюк.

Напомним, как 13 января сотрудники полиции задержали предпринимателя из Нового Буга, который принес взятку начальнику отдела по расследованию ДТП Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. Мужчина пытался за четыре тысячи долларов «решить вопрос» относительно брата, которого подозревают в том, что 13 декабря в селе Мешково-Погорелово совершил наезд на двух пешеходов, среди которых 12-летняя девочка.

Тогда 28-летний водитель автомобиля Opel Astra, совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее дочь, после чего скрылся с места аварии. Ночью полицейские установили личность правонарушителя и изъяли его транспортное средство, на котором было совершено ДТП.

Позже суд отпустил под ночной домашний арест бизнесмена, который хотел за взятку «отмазать» брата, сбившего ребенка.