В Николаеве приступили к демонтажу новогодних украшений с главной площади города

В Николаеве рабочие начали демонтаж елки, инсталляций, а также иллюминаций, которые в праздничные дни радовали горожан на Соборной площади.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Кроме того, свою работу закончила ярмарка. Красные домики все еще остаются на Соборной, но купить что-то в них уже не представляется возможным.

Напомним, что в этом году обычаи взяли верх над запретами пандемии и побудили сотней жителей и жительниц Николаева под бой курантов собраться в праздничной атмосфере украшенного пространства возле мэрии. И это несмотря на то, что все концерты и живые выступления отменили.