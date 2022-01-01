Эрдоган намерен провести встречу Зеленского и Путина в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается посетить Украину в начале февраля.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Эрдоган также сообщил, что Турция рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу Путина и Зеленского на своей территории.

- Я нанесу визит в Украину в начале следующего месяца, - заявил Эрдоган. - Турция хочет, чтобы в регионе царил мир, и не происходило никаких негативных процессов.

Напомним, ранее Эрдоган говорил, что готов стать посредником в переговорах Украины и России, тогда РФ не согласилась на такую инициативу.