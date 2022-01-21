В Харькове женщина получила травмы и впала в кому после катания на горнолыжном курорте

В Харькове 16 января 47-летняя женщина получила травмы во время катания на тюбе (надувные санки) на курорте «Харьковская Швейцария».

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Во время катания с горы в связи с нерасчищенной снежной трассой тюб перевернулся и женщина получила телесные повреждения.

«В дальнейшем на требование свидетелей остановить работу трассы, на которой находилась пострадавшая, сотрудники горнолыжного курорта никак не отреагировали. Поэтому на женщину наехал мужчина, который также спускался на тюбе с горы», - говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу, сейчас женщина находится в коме. Также подозревают, что происшествие пытались скрыть.

«Правоохранителям никаких сообщений о телесных повреждениях потерпевшей не поступало, что может свидетельствовать о сокрытии уголовного правонарушения», - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Вознесенске несколько человек получили травмы, катаясь на аттракционе.