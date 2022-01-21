На Николаевщине полиция нашла пропавшего без вести пенсионера

Возле города Снигиревка полиция разыскала пропавшего без вести 79-летнего пенсионера.

Об этом сообщили в Баштанском районном отделе полиции.

В полицию обратилась племянница мужчины. Она сообщила, что в Снигиревке пенсионер ушел из больницы в неизвестном направлении.

На поиски пенсионера, который страдает расстройствами памяти, был ориентирован личный состав местного отделения полиции, и вечером его разыскали за городом. Мужчина шел по железнодорожному пути на Кепинском мосту. Пенсионера доставили в отделение полиции, где отогрели горячим чаем и передали родственникам. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее на Николаевщине нашли пропавших детей – они прогуляли учебу и прошли пешком 25 километров.