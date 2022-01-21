«И снова вода в газопроводе»: В Николаеве из-за самовольной замены колонки 60 квартир остались без газа

В Николаеве 21 января 60 квартир в доме по улице Чайковского остались без газа.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевгаза».

«Николаевгазу» пришлось приостановить газоснабжение жителям дома из-за попадания воды в газовую систему. Это произошло из-за самовольной замены газовой колонки одним из жильцов.

«Хозяин одной из квартир попытался самостоятельно заменить газовый водонагреватель, из-за чего вода попала в газовую систему дома и даже проникла в подземный газопровод. Возобновить газоснабжение будет возможно только после заявления от жителей дома и ликвидации последствий аварийной ситуации. Комплекс работ предусматривает осушку всей газовой системы дома, проверку работоспособности газовых приборов и поверку счетчиков. Затраты по выполнению восстановительных работ понесет нарушитель», - сообщили в компании.

Это уже не первый случай, когда из-за нарушения правил безопасности и самовольного вмешательства в газовую систему со стороны потребителей, целые дома остаются без газа на неопределенный срок. В прошлом году «Николаевгаз» зафиксировал порядка 10 таких случаев.