«И снова вода в газопроводе»: В Николаеве из-за самовольной замены колонки 60 квартир остались без газа

В Николаеве 21 января 60 квартир в доме по улице Чайковского остались без газа.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевгаза».
«Николаевгазу» пришлось приостановить газоснабжение жителям дома из-за попадания воды в газовую систему. Это произошло из-за самовольной замены газовой колонки одним из жильцов.
«Хозяин одной из квартир попытался самостоятельно заменить газовый водонагреватель, из-за чего вода попала в газовую систему дома и даже проникла в подземный газопровод. Возобновить газоснабжение будет возможно только после заявления от жителей дома и ликвидации последствий аварийной ситуации. Комплекс работ предусматривает осушку всей газовой системы дома, проверку работоспособности газовых приборов и поверку счетчиков. Затраты по выполнению восстановительных работ понесет нарушитель», - сообщили в компании.
Это уже не первый случай, когда из-за нарушения правил безопасности и самовольного вмешательства в газовую систему со стороны потребителей, целые дома остаются без газа на неопределенный срок. В прошлом году «Николаевгаз» зафиксировал порядка 10 таких случаев.
«Николаевгаз» отмечает, что любые газоопасные работы, в т.ч. и замена газового оборудования, должны проводиться квалифицированными специалистами, которые уполномочены выполнять такие работы и имеют соответствующее разрешение. При этом прекращение и возобновление подачи газа находится исключительно в компетенции Оператора ГРМ, которым в Николаевской области является АО «Николаевгаз». Решение о замене или установке газового оборудования обязательно должно происходить через подачу потребителем заявления в Клиентское пространство 104.ua», - сообщили в компании.