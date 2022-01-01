В Николаеве горел ресторан Daily Sport – причина пожара устанавливается

В Николаеве ночью 22 января горел ресторан Daily Sport. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на цокольном этаже ресторана Daily Sport, расположенного на улице Спортивной в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС поступило в 01:53. На место выехали отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра.

По прибытию установлено, что горит цокольный и третий этаж здания угроза распространения пожара на первый и второй этажи. Объявлен повышенный номер вызова и направлены отделения 3-й и 4-й ГПСЧ 2-го ГПСО.

Совместными усилиями в 03:10 пожар на площади 300 квадратных метров локализовано, в 04:00 ликвидировано, не допущено распространение огня на помещения первого и второго этажей.

Жертв и пострадавших нет.

На месте работала оперативная группа ГУ ГСЧС во главе с временно исполняющим обязанности начальника ГУ Николаем Панасенко и опергруппа полиции.

Всего к тушению привлекалось девять единиц техники и 45 спасателей.

Отметим, что ресторан Daily Sport принадлежит главе главе администрации Ингульского района, депутату и главе фракции «Пропозиція» в Николаевском горсовете Анне Ременниковой.