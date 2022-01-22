СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 22,5 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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10:18 За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2838, медработников – 535), сообщили в Минздраве.

91 310 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 608 человек; летальных исходов – 136; выздоровели – 4 610 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 842 011 человек; выздоровели – 3 580 878 человек; летальных исходов – 99 129; проведено ПЦР-тестов – 17 455 150.

С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получили две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: