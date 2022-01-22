СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 22,5 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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10:18 За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2838, медработников – 535), сообщили в Минздраве.
91 310 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 608 человек; летальных исходов – 136; выздоровели – 4 610 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 842 011 человек; выздоровели – 3 580 878 человек; летальных исходов – 99 129; проведено ПЦР-тестов – 17 455 150.
С начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получили две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 211 человек. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3842011
|
22473
|
99129
|
136
|
3580878
|
4610
|
162004
|
425,4
|
м. Київ
|
352201
|
1744
|
8426
|
13
|
330506
|
476
|
13269
|
447,5
|
Вінницька
|
120610
|
1005
|
3287
|
8
|
109817
|
250
|
7506
|
487,6
|
Волинська
|
106510
|
512
|
2231
|
3
|
101744
|
199
|
2535
|
246,1
|
Дніпропетровська
|
248003
|
785
|
9087
|
8
|
233902
|
175
|
5014
|
158,5
|
Донецька
|
173470
|
701
|
5261
|
5
|
164499
|
224
|
3710
|
197,5
|
Житомирська
|
145932
|
879
|
3322
|
1
|
137770
|
202
|
4840
|
402,1
|
Закарпатська
|
92743
|
682
|
2510
|
7
|
84810
|
202
|
5423
|
432,9
|
Запорізька
|
185106
|
246
|
5457
|
5
|
177470
|
50
|
2179
|
129,7
|
Івано-Франківська
|
143998
|
2284
|
3190
|
7
|
123541
|
242
|
17267
|
1264,6
|
Київська
|
192021
|
743
|
4799
|
5
|
181501
|
271
|
5721
|
321,1
|
Кіровоградська
|
34503
|
100
|
1622
|
1
|
31168
|
58
|
1713
|
184,5
|
Луганська
|
61952
|
291
|
2253
|
1
|
57686
|
75
|
2013
|
299,4
|
Львівська
|
236286
|
3293
|
6142
|
12
|
213809
|
535
|
16335
|
651,6
|
Миколаївська
|
118259
|
283
|
3373
|
5
|
112624
|
140
|
2262
|
202,8
|
Одеська
|
248344
|
1079
|
5681
|
5
|
231719
|
154
|
10944
|
461,0
|
Полтавська
|
146978
|
549
|
3916
|
6
|
137820
|
288
|
5242
|
379,5
|
Рівненська
|
133089
|
828
|
2337
|
2
|
126002
|
112
|
4750
|
412,6
|
Сумська
|
140186
|
1355
|
2934
|
6
|
128710
|
176
|
8542
|
803,6
|
Тернопільська
|
115000
|
923
|
2197
|
2
|
106170
|
138
|
6633
|
640,3
|
Харківська
|
253880
|
1159
|
6538
|
11
|
234805
|
127
|
12537
|
473,2
|
Херсонська
|
81188
|
334
|
2740
|
5
|
76153
|
126
|
2295
|
224,2
|
Хмельницька
|
154030
|
1064
|
3442
|
4
|
143363
|
147
|
7225
|
577,6
|
Черкаська
|
133299
|
357
|
2743
|
6
|
126157
|
44
|
4399
|
370,6
|
Чернівецька
|
125859
|
848
|
3080
|
6
|
116593
|
102
|
6186
|
687,5
|
Чернігівська
|
98564
|
429
|
2561
|
2
|
92539
|
97
|
3464
|
351,2