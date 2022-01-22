За сутки на Николаевщине выявили 283 подтвержденных случая COVID-19

По состоянию на 22 января в Николаевской области выявлено 283 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 22 января из всех 118 259 (+283) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 69 920 (+152); – Первомайск – 6 971 (+26); – Южноукраинск – 3 792 (+13); – Вознесенск – 2 664 (+1); – Очаков – 1 947 (+21); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 70 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3050 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 140, всего – 112 624.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3373, в сутки – 5.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 22 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 383 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 20 больных; - городская больница №3 Николаева – 63 больных и 11 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 45 больных и 3 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 23 больных и 20 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 24 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 30 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 7 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 17 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 12 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 7 больных и 8 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 4 больных; - Новобугская центральная районная больница – 16 больных и 7 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 33 больных и 4 человека с подозрением; - Снигиревская городская больница – 4 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 3 больных и 12 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 5 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 22 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 196,52 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 22,62% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 834,43 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 33,44 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 14,23% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +27,74% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 22 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 22,58%.