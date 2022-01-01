В Николаеве на Космонавтов легковушка сбила женщину – пострадавшая скончалась

Утром в субботу, 22 января, в Николаеве на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля Citroën и пешехода.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Инцидент произошел на пересечении Космонавтов и улицы 3-й Продольной. Автомобиль Citroën двигался по Космонавтов со стороны Херсонского шоссе в направлении Баштанского шоссе. Женщина переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода, как ее сбила легковушка.

Пострадавшую забрала карета скорой медицинской помощи, однако она скончалась. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, как возле Николаева «Жигули» сбили насмерть мужчину. Водитель тогда говорил, что пешеход бросился под колеса.