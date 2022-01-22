На Николаевщине горел заповедник

В Николаевской области 21 января возник пожар на территории научно-исследовательского отделения природного заповедника «Еланецкая степь» Сухоеланецкой территориальной общины Николаевского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайной ситуации в Николаевской области.

Сообщение о пожаре сухостоя по экстренному номеру 101 поступило в 14:17.

К месту выехали огнеборцы 21-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС, местная пожарная охрана «Бугское» и привлечены шесть работников заповедника.

В 15:21 пожар локализован и в 15:50 ликвидирован на площади семь гектаров.

Причина возникновения устанавливается.

От ГСЧС всего привлекалось шесть человек и две единицы техники.

Напомним, как на территории заповедника в Николаевской области вспыхнул пожар – Госэкоинспекция оценила ущерб в ₴1,6 миллиона.