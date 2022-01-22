Поджог не рассматривается как причина пожара ресторана Daily Sport, - источник

Поджог с большой долей вероятности не является причиной пожара в ресторане Daily Sport.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГСЧС.

Как известно, в Николаеве ночью 22 января горел ресторан Daily Sport. Сообщение о пожаре поступило в 01:52. По прибытию спасателей установлено, что горит цокольный и третий этаж здания, была угроза распространения пожара на первый и второй этажи. Пожар на площади 300 квадратных метров ликвидировали в 4:00. Жертв и пострадавших нет.

По словам собеседника издания, данный пожар в определенной мере является уникальным из-за его силы и скорости распространения.

– С цокольного этажа пожар распространился на 3 этаж по техническим шахтам, в которых расположены водяная, вентиляционная и электрическая системы обеспечения здания. На цокольном этаже были сложены брикеты для мангала, мебель различная. Даже несмотря на пожарную сигнализацию, которая сработала, огонь распространился очень быстро. Ситуацию усугубили все те же брикеты, а также деревянная обшивка здания, – отметил собеседник издания.

Что касается причины пожара, то ее окончательно будут устанавливать специалисты.

– Но уже сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что это не поджог. Одна из основных версий на данный момент, это короткое замыкание. Но, повторюсь, это только предварительно, – резюмировал источник.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что на данный момент сведения об этом инциденте в ЕРДР не внесены. Вопрос об этом будет решаться после заключения ГСЧС о причине пожара. Сейчас версия поджога не рассматривается.

Напомним, что ресторан Daily Sport принадлежит главе администрации Ингульского района, депутату и главе фракции «Пропозиція» в Николаевском горсовете Анне Ременниковой.

Также напомним, что 19 августа 2021 года депутаты городского совета согласовали передачу территорию бывших «дачи Кудрявцева» и санатория «Коммунар» в пользование на 25 лет семье главы фракции «Пропозиція» Анны Ременниковой.

Ранее NikLife писал, что новой хозяйкой комплекса на Спортивной, 13 стала соратница мэра Александра Сенкевича владелица ресторанов «Daily» и «Daily Sport» Анна Ременникова. Согласно данным из официальных реестров прав на недвижимое имущество, исключительное право собственности приобрела компания «Рестро Клаб», которая официально принадлежит мужу и сыну Ременниковой – Валентину и Борису Берестневым.