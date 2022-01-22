Николаевская полиция разыскивает свидетелей смертельного наезда Citroen на пешехода

В Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на улице Космонавтов, в котором погибла пешеход.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

44-летний водитель автомобиля Citroen Berlingo совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, около 6:30 в Николаеве в районе дома №79 по улице Космонавтов

В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летняя пешеход скончалась в карете скорой помощи.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

«Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 0 (63) 426 23 32 или 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как возле Николаева «Жигули» сбили насмерть мужчину. Водитель тогда говорил, что пешеход бросился под колеса.