В Харькове произошел пожар в здании Национального юридического университета

В Харькове в субботу, 22 января, произошел пожар на крыше здания Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В 10:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на крыше пятиэтажного корпуса здания бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

К месту происшествия по повышенному номеру сложности были направлены подразделения ГСЧС. В общей сложности 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ГСЧС. На момент прибытия пожарных было обнаружено сильное задымление в чердачном помещении.

Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Горели деревянные конструкции обрешетки под металлопрофилем кровли, чердачного помещения и частично перекрытия 5-го этажа. Пожар удалось ликвидировать в 12:25.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, как в центре Харькова в университете имени Каразина случился пожар, дым распространился на несколько этажей.