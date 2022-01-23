На Херсонщине автомобиль слетел в оросительный канал – 82-летнего водителя достали полицейские

В Херсонской области полицейские достали 82-летнего мужчину из автомобиля, который съехал в замерзший магистральный канал.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

22 января во время патрулирования территории Новотроицкой территориальной громады на автодороге вблизи села Подовое полицейские группы быстрого реагирования местного отделения полиции Денис Димин и Александр Мартынюк увидели автомобиль, съехавший в Каховский магистральный канал. В транспортном средстве находился пожилой мужчина, который не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности.

Полицейские вызвали «скорую» и сразу бросились на помощь. Денис Димин открыл дверь автомобиля и с помощью зажигалки пережег и разорвал ремень безопасности, освободив пострадавшего из ловушки. В это время к спасению присоединились и неравнодушные местные жители, которые проезжали мимо и остановились, чтобы помочь полицейским.

Дальше инспекторы полиции вместе с гражданами начали вытаскивать мужчину из воды на берег.

Карета скорой помощи доставила 82-летнего мужчину в больницу. Визуально вождь был трезв, однако как оказался в канале объяснить он не смог. В медучреждении врачи установили, что пожилой водитель был в опасности, ведь у него поднялось давление, а также мужчине угрожало переохлаждение.