В Днепре горит главный офис сети «АТБ» – огонь распространился на семь этажей

В Днепре в субботу, 22 января, произошел пожар в офисном помещении головного офиса «АТБ».

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети «АТБ», на первом этаже ресторана «Пальмира» возник пожар с распространением с 1 по 7 этажа.

По состоянию на 15:00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 человек и 11 единиц техники.

Как сообщает «Информатор», загорелись также автомобили, припаркованные рядом со зданием. Столб дыма виден по всему городу.