В Ирландии двое мужчин пришли на почту с трупом товарища, чтобы получить его пенсию

Фото: Dylan Vaughan В Ирландии двое мужчин вошли в почтовое отделение города Карлоу с трупом 66-летнего мужчины и пытались получить его недельную пенсию.

Об этом сообщает Daily Star, передает ТСН.

Инцидент произошел в городе Карлоу 21 января. В почтовое отделение Хози на Стейплстаун-роуд зашел мужчина, чтобы получить недельную пенсию за своего товарища. Когда же работник почты объяснил ему, что получатель должен присутствовать лично, мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с двумя товарищами, включая одного мужчину лет 60, который «не держался на ногах», поэтому его подперли о стену.

Сотрудница почты заподозрила неладное. Пенсию она не выдала, а на место вызвала полицию и медиков. Последние констатировали смерть пенсионера.

Умершим оказался 66-летний житель Поллертон-роуд. Полиция выясняет причины смерти мужчины и обстоятельства дела.

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