СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19

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23.01.2022 09:13

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется:

09:16 В субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случаев коронавирусной болезни и 86 смертей от нее, свидетельствуют данные Минздрава.

Больше всего больных во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704) и Сумской (1469) областях.

За минувшие сутки в стране было госпитализировано 2 774 человека, летальных исходов – 86. В то же время выздоровели 2030 человек.

38 861 человек были вакцинированы за последние сутки, из них 14 639 получили первую дозу вакцины, а 13 656 - вторую. 10 234 были привиты бустерной дозой.

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3857455

15444

99215

86

3582908

2030

175332

460,4

м. Київ

352760

559

8437

11

330622

116

13701

462,1

Вінницька

121096

486

3293

6

109873

56

7930

515,2

Волинська

106736

226

2232

1

101783

39

2721

264,1

Дніпропетровська

248414

411

9090

3

233977

75

5347

169,0

Донецька

173823

353

5262

1

164499

0

4062

216,3

Житомирська

146776

844

3329

7

137806

36

5641

468,7

Закарпатська

93113

370

2515

5

84948

138

5650

451,0

Запорізька

185167

61

5462

5

177520

50

2185

130,1

Івано-Франківська

145702

1704

3194

4

123696

155

18812

1377,8

Київська

192397

376

4799

0

181611

110

5987

336,0

Кіровоградська

34621

118

1622

0

31245

77

1754

189,0

Луганська

61987

35

2253

0

57686

0

2048

304,6

Львівська

238456

2170

6149

7

213971

162

18336

731,5

Миколаївська

118482

223

3375

2

112815

191

2292

205,4

Одеська

249152

808

5684

3

231760

41

11708

493,2

Полтавська

147099

121

3919

3

137824

4

5356

387,7

Рівненська

133565

476

2340

3

126010

8

5215

453,0

Сумська

141655

1469

2936

2

128845

135

9874

928,9

Тернопільська

115903

903

2206

9

106325

155

7372

711,7

Харківська

255073

1193

6541

3

234947

142

13585

512,7

Херсонська

81399

211

2743

3

76179

26

2477

241,9

Хмельницька

154988

958

3444

2

143424

61

8120

649,2

Черкаська

133473

174

2743

0

126261

104

4469

376,5

Чернівецька

126710

851

3085

5

116716

123

6909

767,9

Чернігівська

98908

344

2562

1

92565

26

3781

383,4

    Фотофакт