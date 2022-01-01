СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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09:16 В субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случаев коронавирусной болезни и 86 смертей от нее, свидетельствуют данные Минздрава.

Больше всего больных во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704) и Сумской (1469) областях.

За минувшие сутки в стране было госпитализировано 2 774 человека, летальных исходов – 86. В то же время выздоровели 2030 человек.

38 861 человек были вакцинированы за последние сутки, из них 14 639 получили первую дозу вакцины, а 13 656 - вторую. 10 234 были привиты бустерной дозой.