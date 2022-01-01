СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
Информация постоянно обновляется:
09:16 В субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случаев коронавирусной болезни и 86 смертей от нее, свидетельствуют данные Минздрава.
Больше всего больных во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704) и Сумской (1469) областях.
За минувшие сутки в стране было госпитализировано 2 774 человека, летальных исходов – 86. В то же время выздоровели 2030 человек.
38 861 человек были вакцинированы за последние сутки, из них 14 639 получили первую дозу вакцины, а 13 656 - вторую. 10 234 были привиты бустерной дозой.
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3857455
|
15444
|
99215
|
86
|
3582908
|
2030
|
175332
|
460,4
|
м. Київ
|
352760
|
559
|
8437
|
11
|
330622
|
116
|
13701
|
462,1
|
Вінницька
|
121096
|
486
|
3293
|
6
|
109873
|
56
|
7930
|
515,2
|
Волинська
|
106736
|
226
|
2232
|
1
|
101783
|
39
|
2721
|
264,1
|
Дніпропетровська
|
248414
|
411
|
9090
|
3
|
233977
|
75
|
5347
|
169,0
|
Донецька
|
173823
|
353
|
5262
|
1
|
164499
|
0
|
4062
|
216,3
|
Житомирська
|
146776
|
844
|
3329
|
7
|
137806
|
36
|
5641
|
468,7
|
Закарпатська
|
93113
|
370
|
2515
|
5
|
84948
|
138
|
5650
|
451,0
|
Запорізька
|
185167
|
61
|
5462
|
5
|
177520
|
50
|
2185
|
130,1
|
Івано-Франківська
|
145702
|
1704
|
3194
|
4
|
123696
|
155
|
18812
|
1377,8
|
Київська
|
192397
|
376
|
4799
|
0
|
181611
|
110
|
5987
|
336,0
|
Кіровоградська
|
34621
|
118
|
1622
|
0
|
31245
|
77
|
1754
|
189,0
|
Луганська
|
61987
|
35
|
2253
|
0
|
57686
|
0
|
2048
|
304,6
|
Львівська
|
238456
|
2170
|
6149
|
7
|
213971
|
162
|
18336
|
731,5
|
Миколаївська
|
118482
|
223
|
3375
|
2
|
112815
|
191
|
2292
|
205,4
|
Одеська
|
249152
|
808
|
5684
|
3
|
231760
|
41
|
11708
|
493,2
|
Полтавська
|
147099
|
121
|
3919
|
3
|
137824
|
4
|
5356
|
387,7
|
Рівненська
|
133565
|
476
|
2340
|
3
|
126010
|
8
|
5215
|
453,0
|
Сумська
|
141655
|
1469
|
2936
|
2
|
128845
|
135
|
9874
|
928,9
|
Тернопільська
|
115903
|
903
|
2206
|
9
|
106325
|
155
|
7372
|
711,7
|
Харківська
|
255073
|
1193
|
6541
|
3
|
234947
|
142
|
13585
|
512,7
|
Херсонська
|
81399
|
211
|
2743
|
3
|
76179
|
26
|
2477
|
241,9
|
Хмельницька
|
154988
|
958
|
3444
|
2
|
143424
|
61
|
8120
|
649,2
|
Черкаська
|
133473
|
174
|
2743
|
0
|
126261
|
104
|
4469
|
376,5
|
Чернівецька
|
126710
|
851
|
3085
|
5
|
116716
|
123
|
6909
|
767,9
|
Чернігівська
|
98908
|
344
|
2562
|
1
|
92565
|
26
|
3781
|
383,4