В Николаеве минитрактор слетел в кювет – пострадавший скончался

В субботу, 22 января, в Николаеве в микрорайоне Матвеевка водитель минитрактора с самодельным прицепом не справился с управлением и опрокинулся кювет. В результате полученных телесных повреждений 58-летний водитель погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает Полиция Николаевской области.

По указанному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть»).

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 067 518 6621 или 102», - говориться в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве легковой автомобиль насмерть сбил женщину.