Арнольд Шварценеггер попал в ДТП – его внедорожник наехал на легковушку

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в серьезную аварию. Его внедорожник наехал на другой автомобиль, водитель которого пострадал.

Об этом сообщает TMZ.

Шварценеггер на внедорожнике GMC Yukon столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius. В результате столкновения авто актера частично оказалось на крыше Toyota, а также задело находившийся рядом Porsche Cayenne.

Женщина, находившаяся за рулем Toyota, с травмой головы была госпитализирована. Сам Шварценеггер не пострадал. Как отмечает издание, актер переживает за пострадавшую и намерен навестить ее в больнице.

Один из очевидцев прокомментировал увиденное, назвав аварию «трюком как в кино».

Напомним, что ранее голливудский актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшегося автомобиля.