В Нидерландах механик во время тест-драйва разбил Ferrari за три миллиона долларов

В Нидерландах механик во время тест-драйва разбил лимитированный спорткар Ferrari Enzo, который стоит около трех миллионов долларов.
Об этом сообщает avtodream.org со ссылкой на Fox News.
Мужчина не справился с управлением и влетел в дерево, сообщает Fox News.
По словам очевидцев, авто ехало ровной двухполосной дорогой, а затем резко набрало скорость и Ferrari занесло. Водитель не смог выровнять автомобиль и, взлетев с трассы, врезался в деревья.
Позже стало известно, что владелец спорткара сдал его на техническое обслуживание.
«Автомобиль принадлежит нашему клиенту. На момент аварии на улице было холодно и холодно», — говорится в заявлении автосалона.
Ferrari Enzo – лимитированная модель, всего было выпущено 399 экземпляров.
Напомним, как в Киевской области во время съемок фильма случайно разбили гоночный автомобиль Lamborghini.
А в 2019 году в Германии, во время тест-драйва угнали раритетный Ferrari стоимостью 2,2 миллиона долларов.