В Нидерландах механик во время тест-драйва разбил Ferrari за три миллиона долларов

В Нидерландах механик во время тест-драйва разбил лимитированный спорткар Ferrari Enzo, который стоит около трех миллионов долларов.

Об этом сообщает avtodream.org со ссылкой на Fox News.

Мужчина не справился с управлением и влетел в дерево, сообщает Fox News.

По словам очевидцев, авто ехало ровной двухполосной дорогой, а затем резко набрало скорость и Ferrari занесло. Водитель не смог выровнять автомобиль и, взлетев с трассы, врезался в деревья.



Позже стало известно, что владелец спорткара сдал его на техническое обслуживание.

«Автомобиль принадлежит нашему клиенту. На момент аварии на улице было холодно и холодно», — говорится в заявлении автосалона.

Ferrari Enzo – лимитированная модель, всего было выпущено 399 экземпляров.

Напомним, как в Киевской области во время съемок фильма случайно разбили гоночный автомобиль Lamborghini.

А в 2019 году в Германии, во время тест-драйва угнали раритетный Ferrari стоимостью 2,2 миллиона долларов.