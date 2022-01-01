Французского пенсионера, который пересек Атлантический океан в бочке, нашли мертвым – он отправился в плаванье на спецальном каноэ

75-летний Жан-Жак Савин, пересекший в 2019 году Атлантический океан в гигантской бочке, попытался повторить достижения на каноэ, однако это ему не удалось – француз был найдет мертвым на судне.

Об это сообщает Le Monde.

Как известно, в декабре 2018 года Жан-Жак Савин отправился в путешествие в бочке без двигателя через Атлантический океан. Мужчина отправился в путь с Канарских островов и через 122 дня добрался до Карибского бассейна.

Мужчина решил повторить подвиг и 1 января отправился в путешествие с города Сагреш, Португалия. Француз собирался грести через Атлантический океан на каноэ, оборудованном двумя каютами.

За его путешествием наблюдала специальная группа и некоторое время отчитывалась, что все идет хорошо. Однако 22 января его нашли мертвым в каюте каноэ вблизи Азорского архипелага.

Судно француза обнаружила португальская морская служба безопасности. Дайверы спустились в судно и нашли тело путешественника. Точные обстоятельства смерти Жан-Жака Савина пока не известны.

«К сожалению, океан в этот раз был сильнее нашего друга», ㅡ говорится в сообщении.

Отметим, что 14 января французский путешественник отпраздновал свое 75-летие на борту своего каноэ с фуа-гра и шампанским.

«Еду в отпуск в открытое море, беру три месяца отпуска», — сказал он незадолго до отъезда.

Напомним, что ранее 70-летний британец пересек на лодке Атлантический океан и установил мировой рекорд.