Пользовалась мобильным телефоном, принимая ванну: В Луцке от удара током погибла девушка

В Луцке от удара током погибла девушка 20-летнего возраста. Она пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Информационное агентство Волынь Post .

Известно, что случилось происшествие 22 января, в одной из многоэтажек Луцка.

По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную. Ее ударило током.

Обстоятельства устанавливают правоохранители.

Напомним, что в Тернополе 8-летнюю девочку ударило током и отбросило на асфальт после прикосновения к автомату с игрушками.