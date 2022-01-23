В Карпатах снежная лавина накрыла пятерых туристов

Утром в воскресенье, 23 января, во время спуска группы туристов из 9 человек произошел сход лавины, в результате чего пятерых было засыпано снегом.

Об этом сообщается на официальной странице ГСЧС в Facebook.

Событие случилось вблизи метеостанции Плай, около села Гукливый, Мукачевского района.

Пострадавшие туристы откопались самостоятельно, однако один человек пострадал и нуждается в транспортировке.

Для помощи привлечены горные спасатели сел Нижние Ворота и Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники.

Напомним, что ранее в Альпах спасли мужчину, который попал под лавину и чудом сумел выжить, проведя более двух с половиной часов под снегом.