В США журналистку в прямом эфире сбил автомобиль, но она встала и продолжила репортаж

В американском штате Западная Вирджиния во время прямого включения на корреспондентку канала WSAZ-TV Тори Йорги наехал автомобиль.

Об этом сообщает НВ.

Инцидент произошел, когда она вела репортаж о ситуации на дорогах в городе Дунбар.

Общаясь с ведущим программы новостей, женщина стояла спиной к дороге, из-за чего не успела вовремя отреагировать на приближавшийся автомобиль, в результате чего тот ее сбил.

Несмотря на это, Йорги поднялась, заверила, что с ней все хорошо, и продолжила свой репортаж, отметив лишь, что в момент наезда у нее перед глазами «промелькнула вся жизнь».

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022

Позже журналистка опубликовала у себя в Twitter пост, в котором поблагодарила всех, кто за нее переживав, добавив, что, несмотря на незначительные травмы, чувствует себя хорошо.

Напомним, в декабре 2019 года в США участник благотворительного марафона во время прямого эфира ударил журналистку по ягодицам. Спустя несколько дней его задержали.