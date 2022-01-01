Синоптики предупредили об ухудшении погоды на Николаевщине – сутки будет идти снег

В понедельник утром, 24 января, в Николаеве начнется снег, который будет продолжаться целые сутки.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

В мэрии отметили, что по прогнозам синоптиков с 5:00 утра 24 января и до утра 25 января в Николаеве начнется мокрый снег, метель.

«Дежурная служба КП «ЭЛУ автодорог» заранее приступит к обработке автодорог реагентами. Для своевременной уборки снега и устранения снежного наката призываем не оставлять автомобили у бордюров, спусков, подъемов, перекрестков!» - говорится в сообщении.

«Просим с пониманием отнестись к прогнозируемому ухудшению погодных условий. Безопасность на дорогах города зависит от общей ответственности!» - резюмировали в горсовете.

В то же время, согласно данным сервиса Ventusky, снег будет идти на территории всей Николаевской области.