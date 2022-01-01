СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 13 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 67 зараженных

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24.01.2022 08:34

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:34 За сутки 23 января в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 826, медработников – 224), сообщили в Минздраве.

22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу – 8 835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5 339 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 836 человек; летальных исходов – 67; выздоровели – 2 430 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 870 370 человек; выздоровели – 3 585 338 человек; летальных исходов – 99 282; проведено ПЦР-тестов – 17 523 330.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3870370

12915

99282

67

3585338

2430

185750

487,7

м. Київ

353224

464

8444

7

330756

134

14024

473,0

Вінницька

121620

524

3298

5

109999

126

8323

540,7

Волинська

106987

251

2234

2

101830

47

2923

283,7

Дніпропетровська

248763

349

9092

2

234060

83

5611

177,3

Донецька

173907

84

5267

5

164570

71

4070

216,7

Житомирська

147574

798

3332

3

137843

37

6399

531,6

Закарпатська

93417

304

2516

1

85160

212

5741

458,3

Запорізька

185230

63

5467

5

177598

78

2165

128,9

Івано-Франківська

147467

1765

3196

2

123812

116

20459

1498,4

Київська

192653

256

4799

0

181694

83

6160

345,7

Кіровоградська

34711

90

1624

2

31279

34

1808

194,8

Луганська

62006

19

2255

2

57687

1

2064

307,0

Львівська

240492

2036

6155

6

214070

99

20267

808,5

Миколаївська

118691

209

3377

2

113008

193

2306

206,7

Одеська

249822

670

5684

0

231848

88

12290

517,7

Полтавська

147263

164

3924

5

137831

7

5508

398,7

Рівненська

133959

394

2344

4

126247

237

5368

466,3

Сумська

142511

856

2937

1

128964

119

10610

998,1

Тернопільська

116564

661

2206

0

106514

189

7844

757,2

Харківська

256092

1019

6543

2

235152

205

14397

543,4

Херсонська

81541

142

2744

1

76215

36

2582

252,2

Хмельницька

155524

536

3445

1

143427

3

8652

691,7

Черкаська

133630

157

2744

1

126436

175

4450

374,9

Чернівецька

127547

837

3093

8

116773

57

7681

853,7

Чернігівська

99175

267

2562

0

92565

0

4048

410,5
    Фотофакт