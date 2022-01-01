СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 13 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 67 зараженных

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:34 За сутки 23 января в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 826, медработников – 224), сообщили в Минздраве.

22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую дозу – 8 835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5 339 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 836 человек; летальных исходов – 67; выздоровели – 2 430 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 870 370 человек; выздоровели – 3 585 338 человек; летальных исходов – 99 282; проведено ПЦР-тестов – 17 523 330.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: