За сутки в Николаевской области зафиксировали 209 новых подтвержденных случаев Covid-19, умерло два пациента

По состоянию на 24 января в Николаевской области выявлено 209 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 24 января из всех 118691 (+209) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 70185 (+144); г. Первомайск – 7001 (+2); г. Южноукраинск – 3812 (+16); г. Вознесенск – 2671 (+5); г. Очаков – 1975 (+18). На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 24 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3057 (+2) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело – 193, всего – 113008.

Умерло – 3377, в сутки – 2.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 24.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 424 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 33 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 57 больных и 9 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 44 больных и 7 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 25 больных и 28 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 23 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 28 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 10 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 16 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 14 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 5 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 6 больных и 9 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 3 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 16 больных и 5 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 30 больных и 6 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 4 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 10 больных и 27 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 6 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 24 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 226,73 (при допустимом менее 75,0);

-загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,01% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 912,22 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 36,84 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 15,80% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +24,48% (при допустимом не более +50%).

Загруженность коек на 24 января в учреждениях здравоохранения, предназначенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25 %.