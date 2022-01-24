В Николаеве ночью горела пристройка к продуктовому магазину

В понедельник, 24 января, в Николаеве на улице Очаковской горела пристройка к продуктовому магазину.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило в 00:43. На место прибыло отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО и выяснилось, что горит пристройка продуктового магазина.

Пожар на площади 1 квадратный метр в 00:55 пожарные локализовали и в 00:58 ликвидировали, ее причина устанавливается. Огнем уничтожены дрова.

От ГСЧС к тушению привлекалась одна единица техники и четыре спасателя.

Напомним, как в Николаеве горел ресторан Daily Sport – причина пожара устанавливается.