Ранним утром с «Мотор Сич»: из Николаевского аэропорта вновь можно попасть в столицу всего за час

Ранним утром, в понедельник, 21 января из Николаевского международного аэропорта в украинскую столицу отправился первый борт авиакомпании «Мотор Сич». Уже традиционно первый рейс новой авиакомпании Николаевский аэропорт встречает приятными сюрпризами для пассажиров.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Так, во время ожидания рейса «Николаев - Киев, Жуляны», и.о директора КП Петр Кызим и заместитель директора «Мотор Сич» Алексей Поликов торжественно наполнили бокалы шампанским, совместно разрезали праздничный торт.

Петр Кызым

— В такое зимнее время, такой хороший день, мы начинаем полеты на Киев вместе с нашей новой авиакомпанией «Мотор сич, — сказал и.о директора Николаевского международного аэропорта.

Каждый желающий путешественник мог угоститься сладким презентом. Затем Петр Кызим лично пообщался с ожидающими пассажирами. После того, как 15 человек, купившие билет на первый рейс в Киев, прошли паспортный контроль и досмотр, работницы аэропорта вручили им небольшие сладкие сувениры.

К слову, услугами авиаперевозки из Николаевского аэропорта прямиком в киевский аэропорт «Жуляны», что находится недалеко от центра столицы, воспользовался и народный депутат Украины от Николаевщины Артем Чорноморов.

Народный депутат Украины Артем Чорноморов Петр Кызим и заместитель директора «Мотор Сич» Алексей Поликов

Отметим, что теперь в Киев из Николаева можно улететь четыре раза в неделю. В понедельник, среду, пятницу и субботу, при этом, находясь в пути всего час. Стоимость билетов в обе стороны составляет 2 608 гривен.

- Київ (19:15) - Миколаїв (20:25) - понедельник, среда, пятница; - Київ (20:00) - Миколаїв (21:10) - воскресенье; - Миколаїв (7:20) - Київ (8:30) - понедельник, среда, пятница; - Миколаїв (8:00) - Київ (9:10) - суббота.

Напомним, что ранее в Николаевском международном аэропорту состоялось торжественное открытие рейса «Николаев-Стамбул» от авиакомпании Turkish Airlines.