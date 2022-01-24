СБУ задержала экс-боевика «ЛНР», который пытался попасть в Украину для оформления пенсии

Служба безопасности Украины задержала в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». Он пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, мужчина входил в состав группировки, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска и трассы Бахмутка.

Так, злоумышленником оказался местный житель, который в мае 2015 года присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили «данью» своих подчиненных. После чего он скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК.

Вместе с тем, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, что СБУ задержала поджигателей военного «КамАЗа» в Одессе – по заданию куратора из РФ они планировали сжечь три авто.