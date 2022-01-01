На трассе возле Вознесенска после столкновения с пикапом загорелся Jaguar

В понедельник, 24 января, на трассе недалеко от поселка Александровка Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей Ford и Jaguar.

Об этом сообщили в социальной сети Facebook.

По словам очевидцев, оба автомобиля двигались в попутном направлении, когда Jaguar, предварительно с превышением скорости, врезался в ехавший впереди пикап. После ДТП седан слетел с дороги и загорелся.

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как в Николаеве на ПГУ Hyundai слетел с дороги и «снес» столб.