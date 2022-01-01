Греческие острова-курорты впервые за десять лет засыпало снегом

Греческие острова с 23 января покрыты снегом. Местные жители рассказывают, что последний раз такое количество снега выпадало десятилетие назад.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Greek Reporter».

Известные курортные острова Миконос, Санторини и другие острова архипелага Киклады в южной части Эгейского моря оказались под снегом после прихода шторма Элпис, также принесшего непогоду на материк. Сильный снегопад вызвал много проблем на островах, у которых нет инфраструктуры, чтобы справиться с такими погодными явлениями.

На острове Наксос многие горные деревни были отрезаны от остальной территории, несмотря на постоянные усилия снегоочистительных машин сохранять дороги открытыми для движения. Из-за непогоды на островах на два дня закрыли школы.

Температура ниже нуля и снегопады наблюдались в понедельник во многих частях страны, включая столицу Афины. Движение грузовиков на автомагистрали Афины-Ламия запретили из-за опасных погодных условий.

Напомним, ранее в Аргентине установилась жара +40 градусов.