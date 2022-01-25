В Нидерландах в шасси самолета нашли мигранта из Африки – он выдержал многочасовой экстремальный полет

Мужчина смог долететь из Африки до Нидерландов, находясь в отсеке шасси самолета предположительно 11 часов.

Об этом сообщает «Сноб».

Пассажира нашли работники аэропорта Схипхол в Амстердаме – они вызвали полицию. Мужчина пришел в себя через некоторое время и смог ответить на вопросы правоохранителей. Они сообщили, что мигрант пройдет медосмотр, а затем будет отправлен в Центр просителей убежища. Там будет решаться вопрос о депортации прибывшего.

По информации BBC News, мужчина добрался до Нидерландов на рейсе «Боинга-747». Он вылетел из Йоханнесбурга и совершил промежуточную посадку в Найроби в Кении. В каком городе мигрант проник в самолет – неизвестно.

Сотрудники аэропорта обнаружили мужчину в отсеке носового шасси самолета. Он находился в стабильном состоянии и был госпитализирован. Тот факт, что он выжил «в таком холоде и на такой высоте», крайне необычен, рассказала пресс-секретарь объединенной службы полиции и пограничной охраны Нидерландов Йоанна Хельмондс.

В аэропорту Схипхол не стали сообщать подробности произошедшего, но также отметили, что нелегальные мигранты довольно редко прилетают в Нидерланды в отсеках шасси самолетов. Это объясняется тем, что безбилетные пассажиры, попавшие на многочасовой рейс, часто умирают от холода и низкого содержания кислорода на больших высотах.

Напомним, ранее сообщалось, что африканский подросток на колесе самолета прилетел в Нидерланды.